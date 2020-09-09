اختتمت اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري السعودي موسم 2019-2020، أطول المواسم على الإطلاق بسبب توقفه جراء تفشي فيروس كورونا. نادي الهلال حسم تتويجه باللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه قبل جولتين من النهاية، وكان يتبقى فقط حسم الفرق الهابطة وكانت أخرها الفيحاء، مع نجاة فريق الاتحاد العريق، الذي احتل المركز العاشر، كما حسم فريقي أهلي جدة والوحدة تواجدهما في بطولة دوري أبطال آسيا. ونعرض لكم جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020 1-الهلال 72 نقطة 2-النصر 64 نقطة 3-الاهلي 50 نقطة 4-الوحدة 49 نقطة 5-الفيصلي 48 نقطة 6-الرائد 46 نقطة 7-الشباب 43 نقطة Advertisements 8-الاتفاق 42 نقطة 9-أبها 38 نقطة 10-ضمك 35 نقطة 11-الاتحاد 35 نقطة 12-التعاون 35 نقطة 13-الفتح 33 نقطة 14-الفيحاء 32 نقطة 15-الحزم 27 نقطة 16-العدالة 21 نقطة

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