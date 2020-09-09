في بيان رسمي.. الزمالك يطالب بمنع أحمد شوبير من التعليق على مبارياته

حرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك علي نشر بيان خاص بالاعلامي احمد شوبير ومنعه من إذاعة مبارياته.

وجاء نص البيان كالتالي :

صدرت تعليمات بمنع أحمد شوبير من اذاعه أي مباريات طرفها نادي الزمالك.

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جاء ذلك بعد الاتصالات التي أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع المسئولين عن اذاعه المباريات وأكدوا عدم وجود أي نيه لاسناد اذاعه لقاءات الزمالك لأحمد شوبير.

ووجه المستشار مرتضى منصور تحذير لشوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضه وآخرها ماتردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو مناف تماما للحقيقه مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيره أمام الرأي العام خاصه به