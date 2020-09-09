الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدًا ببرج العرب استعدادًا للإسماعيلي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في معسكر مغلق غدا ببرج العرب إستعدادًا لمواجهة الإسماعيلي الجمعة علي أن يستمر هناك حتي موعد مواجهة الإتحاد السكندري الاثنين المقبل ويعود بعدها للقاهرة إنتظارًا لإعلان إتحاد الكرة جدول مباريات المسابقة.

ويبحث فايلر للفوز بمباراتي الإسماعيلي والإتحاد السكندري للإقتراب بنسبة تصل الي 99% من حسم اللقب بشكل رسمي حال اي تعثر للزمالك في الجولتين المقبلتين، بهدف التركيز في مواجهات دوري ابطال أفريقيا.

وأجري الفريق اليوم الأربعاء «رابيد تيست»، قبل انطلاق المران الصباحي؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني والإداري، «رابيد تيست» وفقا للبروتوكول الطبي الذي تم تعديله مؤخرا للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل المباريات الرسمية.

وكان الأهلي قد واصل انتصاراته أمس الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد ضمن منافسات الدوري ، ليحلق منفردا بقمة الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة.