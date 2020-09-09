نشر موقع "دوت الخليج"، على مدار الساعات الماضية، من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة، حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك، وجاءت كالآتي:

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية ، أن إدارة نادي الباطن، تقدمت بعرض، إلى مسؤولي الزمالك؛ من أجل التعاقد مع محمد عواد، حارس الفريق، والذي مثَّل الوحدة في وقت سابق بالدوري السعودي للمحترفين. انطلق منذ قليل المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بملعب فندق معسكر الفريق ببرج العرب في الاسكندرية، وذلك استعدادا لمواجهة سموحة غدا في الدوري الممتاز. حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم محمود الونش مدافع الفريق لقائمة الفريق. استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون علي ضم ثلاثة حراس مرمى في قائمة الفريق. شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما حادا علي اللجنة الخماسية بشأن تغريمه من جانب اللجنة الخماسية المؤقتة. كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، عن مفاجآت بشأن مصرع طفل فى حمام سباحة نادي الزمالك. حرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك على نشر بيان خاص بالاعلامي احمد شوبير ومنعه من إذاعة مبارياته.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك | منع شوبير من التعليق على مباريات الفريق.. ومرتضى منصور بعد تغريمه يهاجم الأهلي وعمرو الجنايني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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