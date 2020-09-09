نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أهداف مباراة - الهلال 2 × 1 الشباب | الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements حقق الهلال الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأحيرة من الدوري السعودي للمحترفين.

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