الرياضة

ليفربول يؤجل النظر في صفقة الموسم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يؤجل النظر في صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام بريطانية أن هناك تطورات جديدة طرأت في مستقبل الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2021.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إلى أن ألكانتارا البالغ من العمر 29 عامًا ارتبط بالإنتقال إلى ليفربول الإنجليزي كما أعرب كلا من تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني عن رغبتهم في التعاقد مع النجم الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأكدت الشبكة البريطانية أن ليفربول يدرس التعاقد مع ألكانتارا في نهاية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأوضحت الشبكة أن قرار ليفربول بتأجيل التعاقد مع ألكانتارا يأتي بسبب رغبة بايرن ميونخ في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الإسباني في الميركاتو الصيفي الحالي.

  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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