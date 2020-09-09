نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - صالح جمعة يعود لإثارة الأزمات.. والأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توقيع غرامة مادية على صالح جمعة لاعب الفريق، خلال الساعات الماضية.

وجاءت غرامة مدير الكرة على اللاعب، بعد أن تغيب عن مران الفريق الجماعي بدون إذن مسبق الذي أقيم صباح اليوم، قبل مواجهة الإسماعيلي، بالدوري العام.

واختتم الفريق مرانه الجماعي صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يغادر الفريق إلى الإسكندرية، صباح الغد الخميس، للدخول في معسكر مغلق قبل المباراة المرتقبة، حيث من المنتظر أن يمكث الفريق في الإسكندرية عقب مواجهة الدراويش، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالجولة السابعة والعشرين من المسابقة.