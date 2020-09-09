نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. إيفرتون حصل على خدمات خاميس رودريجيز مجاناً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء مفاجأة من العيار الثقيل وذلك بشأن رحيل الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد لإيفرتون الإنجليزي.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الإسبانية أن الكولومبي الذي وقع رسمياً لصفوف إيفرتون لم يجني ريال مدريد من وراء إنتقاله أي أموال بل أن فريق كارلو أنشيلوتي حصل على الصفقة مجاناً.

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وكانت بعض التقارير قد زعمت أن صفقة إنتقال خاميس لإيفرتون كلفت خزائن النادي الإنجليزي مبلغ 25 مليون يورو لكن هذا لم يحدث والصفقة تمت بصورة مجانية.

جاء ذلك بسبب رغبة النادي الملكي في التخلص من خدمات اللاعب الذي أراد الرحيل عن أسوار السانتياجو بيرنابيو لكن الملكي قد طلب الحصول على نسبة من بيع خاميس مستقبلاً وهو ما وافقت عليه إدارة إيفرتون.

وكان خاميس رودريجيز قد خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان خلال الموسم الماضي ما عجل برحيله عن صفوف الفريق.