في ليلة تتويج الهلال - الاتحاد يضمن البقاء.. وحمد لله يتوج هدافًا للدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ضمن اتحاد جدة البقاء في الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه الصعب على العدالة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من البطولة السعودية.
وقبل هذه الجولة تأكد هبوط العدالة والحزم إلى الدرجة الثانية، بينما كانت تتنافس فرق الاتحاد والتعاون وضمك والفتح والفيحاء على تجنب الوجود في المركز 14.
وأحرز السهلاوي هدف الفوز للتعاون، الذي كان قد خسر في آخر سبع مباريات، في الوقت بدل الضائع ليصبح رصيد ناديه 35 نقطة في المركز 12، وهو نفس رصيد الاتحاد صاحب المركز 11.
وتجمد رصيد الفيحاء عند 32 نقطة من 30 مباراة ومتأخراً بفارق نقطة واحدة عن الفتح صاحب المركز 13 وثلاث نقاط عن ضمك صاحب المركز العاشر، وفاز ضمك 4-3 على الفتح بعد هدف في اللحظات الأخيرة أيضاً.
وكان الهلال توج باللقب الشهر الماضي وأنهى الموسم بالفوز 2-1 على الشباب ليصبح رصيده 72 نقطة وبفارق ثماني نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني الذي تفوق 3-2 على الاتفاق.
وتوج المغربي عبد الرازق حمد لله مهاجم مهاجم النصر، بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 29 هدفًا.
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