نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الـ26 في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الخميس الموافق العاشر من شهر سبتمبر مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020. وستقام مباريات الجولة السادسة والعشرين خلال أيام الخميس والجمعة والسبت على النحو التالي: الخميس 10 سبتبمبر - بيراميدز × المصري (3:30 عصرًا) - المقاولون × حرس الحدود (6:00 مساءً) - الإنتاج الحربي × أسوان (6:00 مساءًا) - سموحة × الزمالك (8:30 مساءًًا) الجمعة 11 سبتمبر - نادي مصر × الإتحاد السكندري (3:30 عصرًا) - طنطا × مصر المقاصة (6:00 مساءًا) - طلائع الجيش × الجونة (6:00 مساءًا) - الأهلي × الإسماعيلي (8:30 مساءًا) السبت 12 سبتمبر - إنبي × وادي دجلة (6:00 مساءًا) ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة 26: 1- الأهلي 68 نقطة. Advertisements 2- الزمالك 51 نقطة. 3- بيراميدز 45 نقطة. 4- المقاولون العرب 44 نقطة. 5- الإتحاد السكندري 35 نقطة. 6- سموحة 32 نقطة. 7- إنبي 32 نقطة. 8- مصر المقاصة 30 نقطة. 9- الإنتاج الحربي 30 نقطة. 10- الإسماعيلي 30 نقطة. 11- الجونة 28 نقطة. 12- وداي دجلة 27 نقطة. 13- حرس الحدود 26 نقطة. 14- طلائع الجيش 26 نقطة. 15- أسوان 25 نقطة. 16- المصري 22 نقطة. 17- نادي مصر 18 نقطة. 18- طنطا 17 نقطة.

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