تركي آل الشيخ يتحدث عن النادي الأهلي من جديد.. تفاصيل

حرص المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، على التعليق على موقف النادي الأهلي من إقامة مباريات دوري أبطال أفريقيا في موعدها، والموافقة على التعديل إذا لزم الأمر وفي حالة وجود حالات إصابات كثيرة في المغرب. وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" الأهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري أبطال أفريقيا". وتابع: "عبر التاريخ- ‏"الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو إلى أهلي المبادئ" حاجة تشرف .⁦

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