خاص.. الخطيب يرفض المساس بـ إكرامي الكبير ويترك له حرية تقرير مصيره مع الأهلي

كشفت مصادر خاصة عن الموقف النهائي من بقاء إكرامي الشحات المشرف العام علي حراسة المرمي بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي.

وقالت مصادر بالأهلي في تصريحات خاصة لــ«صدي البلد» إن هناك حالة من الغضب الشديد ضد إكرامي الشحات بسبب رحيل رمضان صبحي بتلك الطريقة ورغبته في عدم بقائه بالقلعة الحمراء.

وانتظر البعض داخل القلعة الحمراء أن يتقدم إكرامي الشحات بالإعتذار عن الإستمرار في اداء مهام عمله وإستشعار الحرج ولكن ذلك لم يحدث.

وأضافت المصادر ان محمود الخطيب رئيس النادي رفض المساس باكرامي وترك له حرية تقرير مصيره خاصة أنهما قضيا وقتا طويلا في الملاعب سويًا ومراعاة لاسمه وتاريخه داخل القلعة الحمراء.