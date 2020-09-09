خاص| أول رد من شوبير على مطالبة الزمالك بمنعه من التعليق على مباراياته

علق الاعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق على بيان نادي الزمالك بشان المطالبة بمنعه من إذاعة مباريات الفريق خلال الفترة المقبلة عقب عودته مرة اخرى للتعليق على المباريات

وأكد أحمد شوبير في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أنه منذ انضمامه لـ قناة " اون سبورت " لم يعلق على اي مباراة للزمالك في اي بطولة سواء الدوري المصري أو كأس مصر

حرص الموقع الرسمي لنادي الزمالك علي نشر بيان خاص بالاعلامي احمد شوبير ومنعه من إذاعة مبارياته. وجاء نص البيان كالتالي : Advertisements صدرت تعليمات بمنع أحمد شوبير من اذاعه أي مباريات طرفها نادي الزمالك. جاء ذلك بعد الاتصالات التي أجراها المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع المسئولين عن اذاعه المباريات وأكدوا عدم وجود أي نيه لاسناد اذاعه لقاءات الزمالك لأحمد شوبير. ووجه المستشار مرتضى منصور تحذير لشوبير بالكف عن الشائعات الكاذبة والمغرضه وآخرها ماتردد عن منع والد الطفل المتوفى من دخول النادي وهو مناف تماما للحقيقه مشددا على أن وفد من نادي الزمالك قام بزيارة والد الطفل وتعزيته. وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن شوبير إن لم يكف عن هذه الشائعات سيكون هناك موقف آخر والكشف عن أسرار كثيره أمام الرأي العام خاصه به

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