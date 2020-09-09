نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2020 وترتيب الهدافين

حقق فريق الكرة بنادي الهلال فوزًا على نظيره الشباب بنتيجة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة 30 والأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمكن الأهلي السعودي من الفوز على الرائد بهدفين مقابل لا شيء، وتجاوز الاتحاد ضيفه العدالة بهدفين دون رد، كما حقق الفيصلي فوزًا صعبًا على أبها بهدفين مقابل هدف وحيد.

واستطاع النصر حصد النقاط الثلاث بعد إسقاط الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسقط الحزم على ملعبه أمام الوحدة بنتيجة 2\0.

وجاءت نتائج مباريات اليوم الأربعاء في الدوري السعودي

ضمك والفتح 4\3

التعاون والفيحاء 1\0

الحزم والوحدة 0\2

الفيصلي وأبها 2\1

الأهلي السعودي والرائد 2\0

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الهلال والشباب 2\1

النصر والاتفاق 3\2

العدالة والاتحاد 0\2

وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي كالآتي: