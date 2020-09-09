نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن نجم الفريق طلب الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى الدوري السعودي.
وقال المصدر، أن حارس المرمى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، يضغط على إدارة فريقه، للسماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي بنهاية الموسم.
وأضاف، أن عواد يمتلك عرضاً من نادي الباطن السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يتحمل نادي الباطن تكاليف انتقاله.
وواصل، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض بشدة مسألة رحيل اللاعب، رغم ابتعاده عن المشاركات منذ فترة بعيدة.
وسبق لمحمد عواد، وأن خاض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي لمدة موسم مع نادي الوحدة، خلال موسم 2018/2019.
وخسر عواد مكانه في حراسة مرمى الزمالك، بعد أن أصبح رابع خيارات الفرنسي باتريي كارتيرون، الذي يفضل محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي.
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