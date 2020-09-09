الرياضة

نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يطلب الرحيل إلى الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر مصدر مسؤول بنادي الزمالك، أن نجم الفريق طلب الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفية، والانتقال إلى الدوري السعودي.

وقال المصدر، أن حارس المرمى محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، يضغط على إدارة فريقه، للسماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي بنهاية الموسم.

وأضاف، أن عواد يمتلك عرضاً من نادي الباطن السعودي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، على أن يتحمل نادي الباطن تكاليف انتقاله.

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وواصل، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض بشدة مسألة رحيل اللاعب، رغم ابتعاده عن المشاركات منذ فترة بعيدة.

وسبق لمحمد عواد، وأن خاض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي لمدة موسم مع نادي الوحدة، خلال موسم 2018/2019.

وخسر عواد مكانه في حراسة مرمى الزمالك، بعد أن أصبح رابع خيارات الفرنسي باتريي كارتيرون، الذي يفضل محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد صبحي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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