نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية عن غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر عن المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، واللاعب تواجد اليوم في النادي وقت المران وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

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وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولم يخضع لاختبار رابيد تيست لعدم ضمه في قائمة الأهلي لمواجهة بعد غد الجمعة أمام الإسماعيلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.