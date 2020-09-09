نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية عن غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر عن المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.
وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، واللاعب تواجد اليوم في النادي وقت المران وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.
وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولم يخضع لاختبار رابيد تيست لعدم ضمه في قائمة الأهلي لمواجهة بعد غد الجمعة أمام الإسماعيلي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
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