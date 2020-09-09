الرياضة

الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يكشف حقيقة غياب صالح جمعة عن تدريبات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر موثوق داخل النادي الأهلي حقيقة ما أثير في الساعات القليلة الماضية عن غياب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأحمر عن المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء.

 

وقال المصدر إن ما يتردد ليس له أساس من الصحة، واللاعب تواجد اليوم في النادي وقت المران وأدى تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم.

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وأضاف المصدر بأن اللاعب لم يشارك في التدريبات الجماعية، ولم يخضع لاختبار رابيد تيست لعدم ضمه في قائمة الأهلي لمواجهة بعد غد الجمعة أمام الإسماعيلي.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء بعد غد الجمعة في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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