نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تركي آل الشيخ يُوجه رسالة شكر إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي الميريا الإسباني على موافقة النادي الأهلي بتأجيل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب الظروف التي يمر بها الفريق المغربي.

وكتب آل الشيخ كتب عبر حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :""الاهلي يراعي الظروف الصحية للأشقاء المغاربة ويوافق على تأجيل دوري ابطال افريقيا".

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وأضاف مالك نادي ألميريا :" عبر التاريخ ‏الأخلاق الرياضية من رشوان الجودو الي أهلي المبادئ.. حاجة تشرف".⁦

وكان الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد استقر على تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية الإفريقية بالموسم الحالي لتقام في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

وعقدت لجنة الأندية بالإتحاد الإفريقي اجتماعًا أمس الثلاثاء، لمناقشة تأجيل مباريات نصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، ورحبت الأندية المغربية الأربعة المشاركة بالبطولتين بتأجيل موعد المباريات، بالإضافة إلى فريق حوريا كوناكري الغيني والأهلي المصري فيما رفض كلا من الزمالك وبيراميدز تأجيل المباريات.