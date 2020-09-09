الرياضة

جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفرنسي أنطوان غريزمان لاعب فريق برشلونة على أنباء رحيله عن الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعد أنباء خروجه من حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان.

ووفقاً لتصريحات نقلتها صحيفة " موندو ديبورتيفو " عن المهاجم الفرنسي ردا على أنباء الرحيل عن برشلونة قال غريزمان :" لا أعرف لماذا البعض يخترع وجهات اخرى" 

Advertisements

وأضاف :" لدي عقد مع ممتد مع النادي، واحظي بتقدير جيد داخل النادي، لا اعرف لماذا يحكم البعض على مستقبلي بشكل من الاشاعات".

واختتم :" أعلم أنني املك ثقة النادي والمدرب أنا بخير اعلم انه كان موسم مُعقد للغاية بالنسبة لنا لكن ها نحن هنا نبدأ من جديد".

يذكر أن تقارير صحفية قد أكدت أن النجم الفرنسي على رادار عدد كبير من أندية البريمرليج أبرزها مانشستر يونايتد، توتنهام، إيفرتون، أرسنال.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جريزمان يرد على أنباء رحيله عن برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا