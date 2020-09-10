طول عمرك جدع.. أمح الدولي يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

هنأ أمح الدولى ، لاعب النادى الأهلى احمد الشيخ بعيد ميلادها ونشر صورة له معه من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

وعلق أمح قائلا: " روح قلبي من جوه كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس في حياتي كل سنة وأنت معايا وجمبي كل سنة وأنتا أخ وجدع وطول عمرك جدع بحبك يا صاحبي ".

اقرأ أيضا :

نجم نادى الزمالك يهنئ أحمد الشيخ بـ عيد ميلاده.. شاهد

يذكر أن هنأت قناة النادي الأهلي أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعيد ميلاده الـ 27.

ونشرت صفحة قناة الأهلي عبر تويتر صورة للاعب، وعلقت عليها "‏أحمد الشيخ.. نتمنى لك عيد ميلاد سعيد وتحقيق الإنجازات والبطولات مع نادينا العظيم".