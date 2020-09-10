حكام مباريات الخميس.. البنا يدير لقاء الزمالك وسموحة ونور الدين لـ بيراميدز والمصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن حكام مباريات غد الخميس فى إطار منافسات الجولة ٣٦ من الدوري الممتاز. جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي.: يدير مباراة الزمالك وسموحة الدولى محمود البنا على أن يعاونه ثنائي المساعدين محمود أبو الرجال واحمد توفيق وحكما رابعا هانى أمين وحكم الفيديو محمود بسيوني ومساعده احمد حامد. وتقرر أن يدير مباراة بيراميدز والمصري الحكم الدولى ابراهيم نور الدين ويساعده الثنائى هانى العراقى ومحمد العزازى وحكما رابعا احمد علي وحكما بالفيديو خالد الغندور ومساعده حمادة الجلاوى. وتنطلق مباراة حرس الحدود والمقاولون العرب بصافرة حكم الساحة محمد يوسف ويعاونه الثنائى إبراهيم السوداني واحمد كمال وحكما رابعا لطفى شعبان وحكما للفيديو محمد عباس ومساعده مصطفى عثمان. وأسندت اللجنة الرئيسية إدارة لقاء أسوان والانتاج الحربي الى الدولى جهاد جريشة فيما يساعده الثنائى أحمد لطفى وعماد العقاد وحكما رابعا طاهر على وحكما فيديو نادر قمر الدولة وعمرو رمضان.

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