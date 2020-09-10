الرياضة

إسلام صادق يكشف تفاصيل مثيرة عن انتقال رمضان صبحي لـ بيراميدز

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كشف الإعلامي إسلام صادق، أن رمضان صبحي انتقل من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني.
وقال إسلام صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "رمضان انضم إلى بيراميدز مقابل 2 مليون ونصف جنيه إسترليني يتم دفعهم على ثلاثة أقساط، وهو مبلغ أقل بـ750 ألف جنيه إسترليني عن عرض النادي الأهلي".

 

وأضاف: "هدرسفيلد وافق على عرض نادي بيراميدز على الرغم من أنه أقل من النادي الأهلي بسبب رغبة رمضان صبحي بالانتقال إلى صفوف الفريق السماوي".

وتابع: "رمضان صبحي وافق على عرض نادي بيراميدز خلال يومين فقط دون تردد".
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مريم الجابري

مريم الجابري

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