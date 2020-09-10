ميسي يغيب عن تدريب برشلونة قبل الودية الأولى لـ كومان

شهد التدريب غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة الإسباني، عن المران المسائي لفريقه بعد عودته للمشاركة في التدريب الجماعي الصباحي. ويستعد النادي الكتالوني لخوض مباراته الودية الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق الهولندي رونالد كومان، السبت القادم، ضد نادي ناستيك الذي يخوض غمار دوري الدرجة الثالثة الإسباني. وتأتي مشاركة ميسي في التدريبات للمرة الأولى منذ إعلانه البقاء في النادي، بعد طلبه الرحيل سلفًا. وخضع ميسي أمس لاختبار الكشف عن فيروس كورونا أول أمس في منزله. يذكر أن الموسم الجديد لبطولة الدوري الإسباني ينطلق في الحادي عشر من شهر سبتمبر.

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