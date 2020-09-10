كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن سر عودته للتعليق على المباريات حيث قام بالتعليق على مباراة الاهلي امام حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري المصري.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن عودته للتعليق كان بطلب من مجلس ادارة قناة " اون سبورت " بالإضافة لكونها مباراة لـ فريق الأهلي وكان شوبير اعرب عن سعادته ، بـ رد فعل الجماهير؛ بعد تعليقه على مباراة الأهلي وحرس الحدود بالدوري المصري. وكتب أحمد شوبير عبر حسابه على تويتر "‏سعيد جدا بردود أفعالكم النهارده بتعليقي على المباراة، فعلا كان وحشني التعليق، واوعدكم بمباريات تانيه طالما ماشاء الله بتحبوني كده". وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري المصري .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر خاص| شوبير يكشف سر عودته للتعليق على المباريات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.