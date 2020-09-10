وقال ميدو خلال برنامجه "أوضة اللبس" المذاع عبر شاشة " النهار"،: " كنت أتوقع أن ما يحصل عليه رمضان صبحي من بيراميدز أكبر من الأهلي ولكن تأكدت أن قيمة العقد متساوية ولكنه حصل على قيمة تعاقد العام الأول من بيراميدز كاش".

وأضاف: " بيراميدز اشترى رمضان من هدرسفيلد مقابل 2.7مليون استرليني فقط أقل بـ500 ألف جنيه استرليني عن عرض الأهلي، ولكن بيراميدز تعامل بذكاء ووضع رمضان تحت ضغط إعلانه أنه يفضل بيراميدز حتى أعلن عن الصفقة رسميا".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميدو يفجر مفاجأة: قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز مساوية لما يحصل عليه في الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.