نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري السعودي بعد مباريات الجولة الأخيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2019/2020، بعد انتهاء منافسات الجولة الـ30 والأخيرة، مساء اليوم الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجاري.

وتوج الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الـ16 في تاريخه، والخامسة في عهد الاحتراف، ليعيد اللقب إلى خزائنه بعد غيابه العام الماضي لصالح غريمه التقليدي النصر.

كما كسر الهلال كافة الارقام القياسية وحقق انطلاقة غير مسبوقة في تاريخ دوري المحترفين، حيث أصبح الزعيم الهلالي، أكثر ناد يحصد عدد نقاط في موسم واحد بتاريخ المسابقة، بعدما أنهى الموسم وفي جعبته 72 نقطة حصدهم من 30 مباراة، فاز في 22 لقاء، وتعادل في 6 مباريات، وهزم في مبارتين، ويفصله 8 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.

واحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة فقط، فيما يتواجد الوحدة في المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ليخطف بطاقة التأهل إلى الأدوار التمهيدية في دوري أبطال آسيا.

وفشل الفيصلي في الانضمام إلى المربع الذهبي، محتلا المركز الخامس برصيد 48 نقطة، ويأتي الرائد خامسا برصيد 46 نقطة.

وتمكن الفتح من البقاء في دوري المحترفين، بعدما احتل المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة، رفقة الاتحاد يتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة.

فيما هبط الفيحاء إلى الدرجة الأولى، حيث يتواجد في المركز المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، إلى جانب الحزم الذي حل في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، ومتذيل الترتيب العدالة برصيد 21 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء المسابقة:-

1- الهلال 72 نقطة

2- النصر 64 نقطة

3- الاهلي 50 نقطة

4- الوحدة 49 نقطة

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5- الفيصلي 48 نقطة

6- الرائد 46 نقطة

7- الشباب 43 نقطة

8- الاتفاق 42 نقطة

9- أبها 38 نقطة

10- ضمك 35 نقطة

11- الاتحاد 35 نقطة

12- التعاون 35 نقطة

13- الفتح 33 نقطة

14- الفيحاء 32 نقطة

15- الحزم 27 نقطة

16- العدالة 21 نقطة