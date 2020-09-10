الرياضة

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مباريات الجولة الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - توج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر بلقب هداف دوري كأس الأمير السعودي للمحترفين 2019/2020، بعدما تصدر جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 هدف، وبفارق هدفين فقط غن منافسه الشرس الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، والذي حصد المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.

وحسم حمد الله لقب هداف البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيثُ توج بها الموسم الماضي 2018- 2019، بعدما حقق رقما قياسيا بتسجيله 34 هدفاً.

كما حصد عمر السومة مهاجم الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي، المركز الثالث برصيد 19 هدفاً.

ونجح حمد الله في تسجيل هدف الفوز لفريقه فريقه أمام الاتفاق، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، انتهت بفوز العالمي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثلاثون والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي:-

1- عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 29 هدف

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2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 27 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 19 هدف

4- يوسف نياكات "الوحدة" برصيد 16 هدف

4- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 15 هدف

5- كارلوس سترانديبرج "الحزم" برصيد 13 هدف

6- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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