شوبير يكشف آخر تطورات دوري أبطال أفريقيا

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أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيقام بنظام القرعة في مصر أو المغرب حال وصول الوداد والزمالك أو الرجاء والأهلي للمباراة النهائية .
وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض مقترحات إقامة نهائي في أرض محايدة حال وصول فريق من مصر وآخر من المغرب .
وتابع: "المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيحدد الخميس المقبل مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد تأجليهما".
وأتم:" مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب ومباراة العودة ستقام في برج العرب يوم 23 من ذات الشهر.
واوصل:" مباراة الذهاب بين الزمالك والرجاء المغربي ستقام يوم 18 أكتوبر في المغرب والعودة ستقام يوم 24 أكتوبر المقبل في برج العرب".
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محمد يوسف
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