شوبير يكشف آخر تطورات دوري أبطال أفريقيا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم سيقام بنظام القرعة في مصر أو المغرب حال وصول الوداد والزمالك أو الرجاء والأهلي للمباراة النهائية .

وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس "، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رفض مقترحات إقامة نهائي في أرض محايدة حال وصول فريق من مصر وآخر من المغرب .

وتابع: "المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيحدد الخميس المقبل مواعيد نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بعد تأجليهما".

وأتم:" مباراة الذهاب بين الأهلي والوداد المغربي ستقام يوم 17 أكتوبر المقبل في المغرب ومباراة العودة ستقام في برج العرب يوم 23 من ذات الشهر.