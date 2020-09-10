رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

أعرب مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن غضب مجلس إدارة النادي؛ عقب المداخلة الهاتفية التي أجراها أحمد الركابي، والد الطفل الغريق بنادي الزمالك، وتحامله على المجلس ورئيس النادي.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن مسؤولي النادي لم يقصروا في الدواعي الأمنية الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية، وأن تحاسب أولًا أسرة الطفل لعدم حمايته ومراعاته.

وعن رد فعل المجلس الأبيض، أكد المصدر أن المسئولين لم يقوموا بإيقاف والد الطفل مثلما أثير مؤخرا علي العكس تماما أن المجلس حزين جدا لغرق طفل صغير.

وقام الركابي بإجراء مداخلة هاتفية عبر البرامج التليفزيونية، وقال إن رئيس الزمالك تحدث بأنني كنت "بتمشى" داخل النادي وغافل عن رعاية نجلي وهذا لم يحدث.

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وتابع الكعبي أنه عضو جديد في نادي الزمالك ومشترك منذ سنة وذلك من أجل إسعاد أبنائه، مؤكدا أنه غفل عن نجله لمدة ٥ دقائق فقط وبدأ الجميع بإخراج الأطفال من حمام السباحة وعندما سأل نجله الأكبر أين محمد ليرد بأنه لم يعلم.

وأضاف أنه سأل المشرف على حمامات السباحة ولكن أخبره بأنه لا يوجد أحد بالمياه.

وأردف أنه ذهب إلى غرفة الدعم الفني وطلب بالنداء على نجله في الميكروفون وعند تفريخ الكاميرات تفاجأ بأن المكان الذي يبحث عنه ليس به كاميرا.

وأتم أن رئيس الزمالك يجب عليه وضع حد لهذا الأمر لأن كيف يكون شابا يبلغ من العمر 19 سنة مسئولا عن حياة أطفال.