مجاهد: لم أتدخل في عمل اللجنة الخماسية.. وأين كانوا من اختفاء الكؤوس منذ توليهم المهمة؟

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أنه لا يجب بعد عام وشهر يكتشف أن هناك شئ ناقص.
وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج : "لا يجب بعد عام وشهر اكتشاف أن هناك شئ ناقص، فأين كانوا من اختفاء الكؤوس منذ توليهم المهمة؟".
وأكمل: "80% من أعضاء اتحاد الكرة الحاليين يناقشوني وأنا من عملت جزء كبير من لائحة النظام الأساسي لهم".
وأتم : "لم يحدث أن تدخلت في عمل اللجنة الخماسية أبدًا، دائما من يتحمل أي قرارات أو اخطاء ويدفع الفاتورة هم المسئولين المتواجدين".
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