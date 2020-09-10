شاهد.. الخطيب يؤازر رجال سلة الأهلي قبل مواجهة الاتحاد

حرص محمود الخطيب، رئيس الأهلي، على زيارة الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، في معسكره المغلق بمدينة 6 أكتوبر، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الرابعة من مواجهات نهائي دوري السوبر، التي يحتاج الأهلي إلى الفوز بها لمعادلة النتيجة مع المنافس بمجموع الفوز في مباراتين لكل فريق.

وشدَّ الخطيب من أزر اللاعبين والجهاز الفني، مطالبًا الفريق ببذل أقصى الجهد، والتحلي بالروح الرياضية وتقديم العرض الذي يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع.

ويواجه «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري مساء غدٍ الخميس، في تمام الثامنة والنصف، على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

وسبق للاتحاد تحقيق الفوز في المباراة الأولى بنتيجة ١٠١/٩٤، بينما عادل الأهلي النتيجة في المباراة الثانية بنتيجة ٧٦/٦٥ قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، ويحتاج الأهلي إلى الفوز غدًا لمعادلة النتيجة في مجموع المباريات 2/2، ليحتكم الفريقان لمباراة الجولة الخامسة والأخيرة لحسم لقب دوري السوبر.