تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وشكواه لأكثر من جهة؛ بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة في الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك.
وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن اللجنة قررت التصعيد وقدمت شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية، طالبت فيها بإيقافه لتوجيهه إهانات لمسئولي اللجنة، إلى جانب شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبت فيها بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب هجومه الدائم لأعضاء اللجنة.
المصدر كشف عن أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة، ومحمد فضل عضو اللجنة قدما مذكرتين جديدتين للجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد مرتضى منصور للمطالبة بإيقافه مع المطالبة بتوقيع أقصى عقوبة عليه خاصة وأنه سبق وتم توقيع ٣ عقوبات عليه خلال عام واحد فقط ومن الضروري إيقاف تلك التجاوزات.
المصدر، أكد أن اللجنة سبق وقدمت شكاوى ضد مرتضى منصور لمسئولي الفيفا في التقارير الدورية الشهرية التي تقدمها اللجنة الخماسية عن عملها بسبب الاتهامات المستمرة والتعرض للأعضاء كما سبق وانسحب من مباراة في الدوري أمام النادي الأهلي وهو ما يهدد مسار كرة القدم في مصر.
المصدر كشف عن أن اللجنة طالبت بوضع رئيس الزمالك في المسار الطبيعي وتوقيع أقسى عقوبات عليه خصوصا بعد التجاوز في حق القيادات السياسية وكونه عضوا بالمنظومة الرياضية يقدم مثالا غير جيد في المجتمع المدني وصورة سيئة لكرة القدم المصرية، حيث سبق وهاجم رئيس الاتحاد الدولي ثم الأفريقي وسكرتيرة الاتحاد الدولي، موضحا أن كل هذه التجاوزات موجودة في التقارير التي أرسلت لمسئولي فيفا، وحان الوقت للوقوف تجاه هذه التجاوزات، وتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي يؤكد على أن بداية طريق الفساد هو المجاملات والعدل يجب أن يسود بين الجميع وهو ما تطلبه اللجنة.
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