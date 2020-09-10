أحمد مجاهد: ما يحدث لا يليق باتحاد الكرة المصري.. فيديو

أبدى أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عدم رضاه عن مايحدث داخل الجبلاية في الوقت الحالي.
وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج": "من غير المقبول أن تدير لجنة تطبيع الاتحاد في مئويته، الفيفا يرى ان الوضع غير طبيعي في مصر، وهذا لا يليق باتحاد الكرة المصري".
وأردف: "الاتحاد يحجب بعض الخطابات ولذلك اقوم باعلانها بشكل شخصي وقبل الاتحاد نفسه".
وكشف: وصولها لي أمر منطقي نظرا لتواصلي مع الاتحادات الافريقية والاوروبية والفيفا والكاف.
وأتم: هناك جواب وصل للاتحاد في مايو المنقضي عن تعديلات اللائحة ولكن الاتحاد لم يظهره بعد حتى الان.
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