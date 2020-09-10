23 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي.. غدا

وجاءت القائمة كالتالى :
محمد خليفة ٤
محمد جابر ميدو ٥
محمد رزق ٦
محمود نعيم ٧
طارق ابو العز ٨
عبدالعزيز إمام ١٠
احمد عامر ١٢
احمد فتحي ١٤
محمد همام ١٥
رضا السيد ١٦
ابراهيم جلال ١٨
إبراهيم القاضي ١٩
هيثم الفيل ٢٠
عبدالله السنجهاوي ٢١
حسن يوسف ٢٢
محمد المرسي ٢٣
احمد صغيري ٢٥
اوميد اوكري ٢٨
مسعد عوض ٢٩
أحمد بلية ٣٢
محمد إسماعيل ٧٠
يوسف أسامه نبيه ٧٤
كريم الطيب ٩٩
وقد أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بنتيجة إختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 26 للدوري.
وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق أسوان بأن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين قبل الجولة 26 ومواجهة الإنتاج الحربي غدا الخميس .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 23 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي.. غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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