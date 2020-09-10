23 لاعبا بقائمة أسوان لمواجهة الإنتاج الحربي.. غدا

أعلن أحمد كشرى المدير الفنى لنادي أسوان، قائمة الفريق لملاقاة الإنتاج الحربي بالجولة 26 غدا الخميس علي إستاد السلام بالسادسة مساءا ،وتضم 23 لاعبا . وجاءت القائمة كالتالى : محمد خليفة ٤ محمد جابر ميدو ٥ محمد رزق ٦ محمود نعيم ٧ طارق ابو العز ٨ عبدالعزيز إمام ١٠ احمد عامر ١٢ احمد فتحي ١٤ محمد همام ١٥ رضا السيد ١٦ ابراهيم جلال ١٨ إبراهيم القاضي ١٩ Advertisements هيثم الفيل ٢٠ عبدالله السنجهاوي ٢١ حسن يوسف ٢٢ محمد المرسي ٢٣ احمد صغيري ٢٥ اوميد اوكري ٢٨ مسعد عوض ٢٩ أحمد بلية ٣٢ محمد إسماعيل ٧٠ يوسف أسامه نبيه ٧٤ كريم الطيب ٩٩ وقد أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة، نادى أسوان بنتيجة إختبار التحليل الطبى "Rapid Test" ،للكشف المبكر عن أي إصابات فيروس كورونا في صفوف الفريق، في إطار الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي بالجولة الـ 26 للدوري. وأخطرت اللجنة الطبية طبيب فريق أسوان بأن جميع عينات الفريق سلبية للجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين قبل الجولة 26 ومواجهة الإنتاج الحربي غدا الخميس .

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