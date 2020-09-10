نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رحيل رمضان صبحي.. الأهلي يحاول إقناع فتحي بالبقاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إسلام صادق، أن مسؤولو النادي الأهلي يحاولون إقناع أحمد فتحي بالإستمرار وتراجعه عن الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز، خلال الموسم المقبل.

وقال صادق، فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مسؤولو الأهلي يحاولون خلال الساعات القليلة الماضية إقناع فتحي بالعدول عن قراره بالرحيل عن صفوف القلعة الحمراء والانتقال إلى بيراميدز، وذلك بعد تقديمه أداء رجولي مع الفريق عند مشاركته مؤخرًا".

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وأضاف: "محمد بركات ووائل رياض يقودان مفاوضات استمرار فتحي بالقلعة الحمراء، عن طريق جلسات خلال الفترة القليلة الماضية.

ويذكر أن بيراميدز أعلن عن تعاقده مع أحمد فتحى خلال فترة الانتقالات الصيفية ليكون لاعب في الفريق الموسم القادم.