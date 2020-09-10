الرياضة

مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير وعشاق كرة القدم الإيطالية، انطلاقة بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، للموسم المقبل 2020/2021.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم السبت 19 سبتمبر، بسبع لقاءات، بعد تأجيل 3 لقاءات أخرى لموعد لاحق.

وتقرر تأجيل لقائي، بينيفينتو ضد ضيفه إنتر ميلان، ولاتسيو ضد ضيفه أتالانتا، بسبب مشاركة إنتر ميلان وأتلانتا في بطولتي الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا على الترتيب.

كما تقرر تأجيل لقاء آخر بين أودينيزي وضيفه سبازيا، بسبب تداعيات فيروس .

وجاء جدول اللقاءات السبع في الجولة الأولى من الكالتشيو على النحو التالي، علماً بأن المباريات بتوقيت القاهرة، وعلى ملعب الفريق المذكورة أولاً.

السبت 19 سبتمبر

1- فيورنتينيا × تورينو (السادسة مساءاً).

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2- هيلاس فيرونا × روما (التاسعة إلا ربع مساءاً).

الأحد 20 سبتمبر

1- بارما × نابولي (الثانية عشرة والنصف ظهراً).

2- جنوى × كوتوروني (الثالثة عصراً).

3- ساسولو × كالياري (السادسة مساءاً).

4- يوفنتوس × سامبدوريا (التاسعة إلا ربع مساءاً).

الاثنين 21 سبتمبر

1- ميلان × بولونيا (التاسعة إلا ربع مساءاً).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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