نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: الاتحاد المصري يغش الناس ولابد من إعلان عقوبات الحكام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، ومقدم برنامج أوضة اللبس المذاع على قناة النهار، بضرورة الإعلان عن العقوبات الموقعة على الحكام.

جاء ذلك على خلفية تصريحات وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام، والذي كشف أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" يمنع الإعلان عن عقوبات الحكام.

وأشار ميدو إلى أن هذا الحديث كان من الممكن التصريح به في سنة 1996 عندما كانت كرة القدم تذاع على القناة الثالثة فقط، أو يتم الادلاء به من 16 سنة في حال أردت غش الناس.

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وأوضح أن ما يشاع بشأن وجود قرار من فيفا بمنع الإعلان عن عقوبات الحكام غير صحيح، مشيرا إلى أنه عندما يتم مهاجمة حكم أخطأ في أحد المباريات من قبل رؤوساء الأندية ولا يتم الإعلان عن قرار عقاب الحكم بشكل علني، فإن ذلك يشعل الأجواء بشكل أكبر.

ونوه على أنه من الضروري أن يتم الإعلان عن عقوبة الحكام كما يحدث في الدوريات العالمية المختلفة.

واختتم، "تواصلت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، وطالبته بتفعيل الإعلان عن عقوبات الحكام كما يحدث في كبرى الدوريات العالمية".