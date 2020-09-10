الرياضة

البنك الأهلى يواصل ودياته بمواجهة منتخب السويس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك الأهلى يواصل ودياته بمواجهة منتخب السويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم لنادي البنك الأهلي، بقيادة عيد مرازيق، مباراه ودية امام فريق منتخب السويس ، بقيادة أشرف خضر، بملعب البنك الأهلي ، في الرابعة من عصر اليوم الخميس، ضمن برنامج الفريقان، استعداداً لعودة القسم الثاني.

و لعب فريق البنك الأهلي، تسعة مباريات ودية حقق خلالها الفوز في ثلاث مبارايات على النجوم ،واتحاد الشرطة، و السكة الحديد، وتعادل في ثلاث مبارايات مع بتروچت والقناة ،والانتاج الحربي، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات أيضا أمام الداخلية، وانبى ،والنصر ٠

وقحتل البنك، وصافة المجموعه الأولى، بجدول ترتيب مجموعة الصعيد، برصيد 35 نقطة، بالتساوي مع فريق بني سويف، متصدر المجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.

وخاض منتخب السويس مباراة ودية أمام النوبة يوم الاثنين الماضي، وحقق الفوز بثلاثية نظيفة.

وجدير بالذكر، أن منتخب السويس يستعد لمواجهة فريق الداخلية بالقاهرة ضمن مباريات منافسات مجموعة القاهرة، الذي يتصدرها فريق سيراميكا برصيد ٣٢ نقطة، بينما يحتل منتخب السويس المركز الرابع برصيد ٢٥ نقطة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر البنك الأهلى يواصل ودياته بمواجهة منتخب السويس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا