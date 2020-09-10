أحمد مجاهد: أنا ابن اتحاد الكرة.. وهذه رسالتي للجنة الخماسية.. فيديو

أكد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن أي موضوع يتحول للجهات الرقابية الكبرى يشعر بالاطمئنان، لثقة الناس فى هذه الجهات .

وقال مجاهد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة دوت الخليج: "أنا إبن اتحاد الكرة وتدرجت في الوظائف من عضو لجنة لعضو إدارة لعضو مجلس إدارة، مثل إبن الأهلي أو الزمالك".

وأكمل: "رسالتي للمسؤولين الحاليين في الاتحاد أن يحبوا المكان والموظفين".

وأتم: "مش أعمل أبواب بالبصمة لكي لا يجلس أحدا من الموظفين معي، أنا كنت باكل سندوتشات أحمد محب المدير المالي".