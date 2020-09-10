نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: رفضت عرضًا خرافيًا من أجل الأهلي وحلمي الاعتزال داخل النادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - قال محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تلقى عرضًا خرافيا عقب مونديال روسيا لكنه رفض من أجل النادي الأحمر.
وأضاف الشناوي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"رفضت عرضا بمقابل مادي كبير جدًا عقب المونديال".
وتابع :"كنت أحلم بالمرور أمام بوابة النادي الأهلي، كيف يمكن لي أن أرحل عنه".
وزاد :"لن أوافق على أي عرض من الخليج مهمت كانت الإغراءات المادية ولكن حال تلقي عرض من نادي أوروبي سيكون من خلال النادي".
وواصل :"حلمي هو الاعتزال داخل النادي الأهلي، وهذا كلامي ولن أغيره".
وأوضح :"أصبحت مشهورًا ومعروفًا بسبب أنني متواجد في الأهلي فالأهلي بيتي عمري ما أبيع الحاجات دي كلها، الأهلي هو اللي عملني".
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