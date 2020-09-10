الرياضة

جاريث بيل يتأمر على ريال مدريد من جديد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جاريث بيل يتأمر على ريال مدريد من جديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تأمر اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني على إدارة النادي الملكي من جديد بشأن رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن ‏وضع بيل لا يمكن إصلاحه فى ريال مدريد، النادي واللاعب عليهم التضحية حتى يغادر بيل، اللاعب ليس في حسابات زيدان نهائيًا. 

وأضافت التقارير ‏ان ريال مدريد ليس في عجلة من أمره مع بيل حيث سيكون التفاوض أسهل على خروج اللاعب مع اقتراب 5 اكتوبر نهاية سوق الانتقالات الصيفية لأنه في الوقت الحالي سيجتمعون اليوم مرة أُخرى بدون وجود أي عروض على الطاولة.

يذكر أن زين الدين زيدان قد بلغ إدارة ريال مدريد انه يريد التخلص من جاريث بيل هذا الصيف لأنه أصبح خارج حسابته نهائيا بالموسم الجديد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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