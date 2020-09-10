نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي: لقب إفريقيا الهدف الأول.. والمنافسة مع حراس المنتخب ستظل قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن الهدف داخل النادي الأحمر هو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف الشناوي في تصريحات عبر فضائية أون تايم سبورت :"بطولة إفريقيا هي الهدف رقم ١ بالنسبة لما وهي أقرب لنا هذا الموسم".

وتابع :"الفريق في حاجة لجميع اللاعبين ومن يتواجد في الملعب يؤدي بشكل قوي".

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وواصل :"الأهم هو وجود الروح بيننا البعض، والأمور في الفترة الماضية كانت مميزة للغاية".

الشناوي زاد:" اللاعبين أصحاب الخبرات في الفريق أمثال أحمد فتحي ووليد سليمان يقومون بدور كبير داخل الفريق".

وأشار :"المنافس على حراسة مرمى منتخب مصر كانت وستظل قوية للغاية مع كل الزملاء وعلاقتي مميزة بالجميع".

وعن الحارس الأقرب له من خارج الأهلي قال :"عامر عامر ومحمود عبد الرحيم "جنش" وعامر عامر".