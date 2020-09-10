نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقال الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي توقفت وذلك بعد أن كان النجم الأوروجواياني على وشك الإنتقال إلى صفوف السيدة العجوز في الموسم المقبل.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية أكدت أن سواريز وافق على الانتقال إلى يوفنتوس بعقد لمدة 3 مواسم مقابل 10 ملايين في الموسم الواحد وينتظر موقف برشلونة.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز خرج من حسابات كومان المدير الفني لبرشلونة بعد أن أبلغه المدير الفني الهولندي بعدم نيته في استمراره مع الفريق الكتالوني.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأوروجوياني مازال يفكر في عرض يوفنتوس ولم يوافق ويرغب في تقييم جميع السيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سواريز لديه شكوك حول الانتقال إلى يوفنتوس ولديه عدد من العروض الأخرى على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني ويريد لويزيتو أن يتخذ قرارًا مدروسًا لأنه يدرك بأن هذه الخطوة الأخيرة في مسيرته.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز يواصل تدريباته مع برشلونة ويفي بالتزامه المهني مع الفريق ولا يزال منزعجًا من الطرق التي استخدمها النادي للتعبير عن رحيله.
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