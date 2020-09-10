الرياضة

تعطل صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعطل صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن صفقة انتقال الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي توقفت وذلك بعد أن كان النجم الأوروجواياني على وشك الإنتقال إلى صفوف السيدة العجوز في الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن العديد من التقارير الإيطالية والإسبانية أكدت أن سواريز وافق على الانتقال إلى يوفنتوس بعقد لمدة 3 مواسم مقابل 10 ملايين في الموسم الواحد وينتظر موقف برشلونة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن سواريز خرج من حسابات كومان المدير الفني لبرشلونة بعد أن أبلغه المدير الفني الهولندي بعدم نيته في استمراره مع الفريق الكتالوني.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن النجم الأوروجوياني مازال يفكر في عرض يوفنتوس ولم يوافق ويرغب في تقييم جميع السيناريوهات المحتملة قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبله.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سواريز لديه شكوك حول الانتقال إلى يوفنتوس ولديه عدد من العروض الأخرى على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني ويريد لويزيتو أن يتخذ قرارًا مدروسًا لأنه يدرك بأن هذه الخطوة الأخيرة في مسيرته.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز يواصل تدريباته مع برشلونة ويفي بالتزامه المهني مع الفريق ولا يزال منزعجًا من الطرق التي استخدمها النادي للتعبير عن رحيله.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تعطل صفقة انتقال سواريز إلى يوفنتوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا