نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره الإسماعيلي، مسار غدًا الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الأهلي والإسماعيلي على أرضية ملعب برج العرب بالاسكندريه.
ويرغب الأهلي في تحقيق الفوز من أجل حسم لقب الدوري المصري مبكرًا، في ظل الفارق الكبير بينه وبين الزمالك صاحب الوصافة.
ومن المتوقع أن يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف، علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، أحمد الشيخ.
خط الهجوم: أليو بادجي، مروان محسن.
ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.
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