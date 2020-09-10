نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يكتب التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - سطر فريق الهلال تاريخًا جديدًا لنفسه في بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعدما أصبح أكثر فريق يحصد عدد من النقاط في تاريخ البطولة.
وحصل الهلال ٧٢ نقطة توج بهم بطلا للمسابقة هذا الموسم، ليصبح أكثر فريق يصحب عدد النقاط متفوقا على النصر الذي حصد ٧٠ نقطة في موسم ٢٠١٨-٢٠١٩.
وتوج الهلال هذا الموسم بلقب الدوري السعودي بعدما حسم المنافسة لصالحه مع ملاحقه النصر وذلك قبل جولتين من النهاية.
وأسدل مساء أمس اليوم الأربعاء الستار على الدوري السعودي للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ حيث توج الهلال باللقب فيما هبطت أندية الفيحاء والعدالة والحزم.
الترتيب النهائي للدوري السعودي:-
1- الهلال 72 نقطة
2- النصر 64 نقطة
3- الاهلي 50 نقطة
4- الوحدة 49 نقطة
5- الفيصلي 48 نقطة
6- الرائد 46 نقطة
7- الشباب 43 نقطة
8- الاتفاق 42 نقطة
9- أبها 38 نقطة
10- ضمك 35 نقطة
11- الاتحاد 35 نقطة
12- التعاون 35 نقطة
13- الفتح 33 نقطة
14- الفيحاء 32 نقطة
15- الحزم 27 نقطة
16- العدالة 21 نقطة
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الهلال يكتب التاريخ في الدوري السعودي للمحترفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.