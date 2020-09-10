نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو يفجر مفاجأة بشأن عقد رمضان صبحي مع بيراميدز في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو عن مفاجأة بشأن قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، الذي انتقل إليه مؤخرا، قادما من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.
وأكد ميدو قيمة عقد صبحي مع بيراميدز، هو نفس القيمة التي كان سيحصل عليها من الأهلي.
وأشار ميدو خلال برنامجه أوضة اللبس المذاع عبر شاشة قناة النهار، إلى أنه كان يتوقع أن ما يحصل عليه رمضان صبحي من بيراميدز أكبر من الأهلي، موضحا أنه اتضح عكس ذلك تماما، فهي نفس القيمة، ولكنه حصل على قيمة تعاقد العام الأول من بيراميدز كاش.
وتابع، "بيراميدز تعاقد مع رمضان صبحي من هدرسفيلد مقابل 2.7 مليون استرليني فقط وهو أقل بـ500 ألف جنيه استرليني عن عرض الأهلي".
وواصل، "بيراميدز تعامل بذكاء ووضع رمضان تحت ضغط إعلانه أنه يفضل بيراميدز حتى أعلن عن الصفقة رسميا".
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