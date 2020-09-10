الرياضة

ريال مدريد يعرقل رحيل نجمه إلى مانشستر يونايتد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعرقل رحيل نجمه إلى مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي بدأ مفاوضاته مع ريال مدريد الإسباني من أجل التعاقد مع نجم الفريق الإسباني سيرجيو ريجليون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلا أن الصفقة يمكن أن تفشل بسبب شروط الملكي.

وأفادت صحيفة إكسبريس البريطانية بأن ريال مدريد لا يمانع رحيل ظهير أيسر الفريق سيرجيو ريجليون مقابل 27 مليون جنيه إسترليني بعد أن قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع أشبيلية الإسباني لكنه يحتل المركز الثالث بين لاعبي الملكي في مركزه بعد الثنائي فيرلاند ميندي ومارسيلو.

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وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يرغب في تدعيم مركز الجبهة اليسرى في صفوفه في ظل عدم ثقة أولي جونار سولسكاير في لوك شاو على المدى الطويل بسبب إصاباته المتكررة وافتقاد الشاب براندون ويليامز للخبرة الكافية.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن إد وودوارد المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد غير راض عن مطالبة ريال مدريد بتضمين بند خيار إعادة الشراء في عقد ريجيلون من أجل إتمام الصفقة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ريال مدريد يشترط أن يكون قادرًا على إعادة ضم ريجيلون بنفس السعر تقريبًا بينما يتمسك مانشستر يونايتد برفض هذا الشرط ويبدو أن المفاوضات بينهما وصلت إلى طريق مسدود.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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