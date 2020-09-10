أحمد مجاهد منتقدا متحف اتحاد الكرة: أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة للبطولات.. فيديو

انتقد أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، وجود متحف في بهو الاتحاد المصري لكرة القدم لعرض إنجازات الكرة المصرية. وقال "مجاهد"، في حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "دوت الخليج"، "لا أعلم ما المتحف الذي صمم آخر شهرين اثناء فترة تولي اللجنة، كما أنه يوجد في بهو الاتحاد الذي تتحرك فيه كل الناس". وأضاف "أنا مش نادي علشان أعمل فاترينة كبيرة للبطولات والميداليات". وتابع "بعد كأس العالم تشكت لجنة من جهات رقابية وجردت مخازن الاتحاد جردا دقيقا".

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