طلبة: رمضان صبحي استفاد من فايلر.. وهذا سبب فشله في الاحتراف

وأضاف نجم الأهلي السابق، "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الاحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة؛ وهو الأمر غير المتواجد فى الدوري الإنجليزي، والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".
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