الرياضة

طلبة: رمضان صبحي استفاد من فايلر.. وهذا سبب فشله في الاحتراف

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أكد مجدي طلبة، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي عن صفوف الفريق وانتقاله إلى بيراميدز.
وقال "طلبة"، فى تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إسلام صادق ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، "رمضان صبحي استفاد كثيرًا من السويسري رينيه فايلر خلال الفترة الماضية، ونجح فى تطويره وساعده على العودة إلى مستواه؛ وهو ما ظهر به مع المنتخب الأولمبي خلال بطولة أمم أفريقيا للشباب".

 

وأضاف نجم الأهلي السابق، "أحد أهم أسباب عدم استكمال رمضان صبحي فى رحلته الاحترافية هو عدم تطوير مستواه ولعبه بطريقة واحدة؛ وهو الأمر غير المتواجد فى الدوري الإنجليزي، والذى يحتاج إلى اللعب بأكثر من طريقة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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