نجوم الكرة المصرية يوجهون رسائل دعم مؤثرة لـ مؤمن زكريا.. فيديو

حرص عدد كبير من نجوم الكرة المصرية على توجيه رسائل دعم لـ مؤمن زكريا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب إصابته بـ مرض أبعده عن الملاعب طوال الفترة الماضي حيث مازال يتلقى العلاج.

ووجه نجوم الكرة عبر مبادرة برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة "أون تايم سبورت 2"، رسائل دعم لـ مؤمن من أجل دعمه نفسيا حتى يعود سريعا مرة أخرى للملاعب.

وأكد شوقي غريب، المدير الفني لـ المنتخب الأولمبي، أن مؤمن زكريا لاعب كبير وقدم الكثير للمنتخب، مشددا على أنها محنة وستزول سريعا حيث إنه لاعب منضبط أخلاقيا وينفذ المطلوب منه داخل الملعب.

كما أكد حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الأول، أن مؤمن زكريا لاعب جوكر لديه القدرة على اللعب في عدد من المراكز الهجومية إضافة إلـى أنه لاعب ملتزم وعلى المستوى الأخلاقي فحدث ولا حرج.

وأكد أحمد حجازي، نجم فريق ويست بروميتش، أن الجميع يدعو لـ مؤمن زكريا بالشفاء العاجل، حيث إنه سيعود أفضل مما كان عليه مشددا أنه ملك ملايين من الجماهير المحبة له.

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كما أكد محمد النني نجم فريق أرسنال الإنجليزي أن مؤمن زكريا سيعود أفضل مما كان، قائلا "كلنا في ضهرك وننتظر عودتك من جديد".

وأكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي والمنتخب، أن الجميع ينتظر الكثير من مؤمن زكريا وسيعود أفضل مما كان.

وقال أحمد حسن نجم الكرة المصرية، إن مؤمن لاعب كبير متمنيا عودته في أسرع وقت بعد انتصاره على ذلك الابتلاء.

وأكد محمود تريزيجيه نجم فريق استون فيلا أنه يتمنى أن يعود مؤمن زكريا للملاعب في أسرع وقت

وقال محمد ناجي جدو نجم فريق الجونة "الف سلامة عليك يا مؤمن وخليك دائمًا فاكر أن ربنا لما بيحب حد بيبتليه ..قريب جدا ترجع تمتعنا بأهدافك الجميلة".