أيمن أشرف يتألق في أحدث ظهور له بـ تيشيرت الأهلي

شارك ايمن أشرف لاعب النادي الأهلي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أيمن أشرف، بالصورة أثناء تدريبات النادي الأهلي أمس، معلقًا عليها "استمر في السعادة".

يذكر أن النادي الأهلي، تغلب على مضيفه حرس الحدود بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرين من الدوري.

سجل الهدف الأول الحاوي وليد سليمان فى الدقيقة 85 بعد وان تو بينه وبين جونيو أجاي ليسدد الحاوي الكرة من داخل منطقة الجزاء فى الزاوية اليمنى من مرمى الحارس أحمد السعدني ، قبل ان يسجل محمد مجدي قفشة الهدف الثاني فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.